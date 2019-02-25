فيتنام تغلق محطة القطار التى سيصل عليها الزعيم الكورى

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 مساءً - أُغلقت محطة قطار على الحدود بين فيتنام والصين، من المتوقع أن يصل إليها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمام الركاب، الاثنين، وانتشر حولها حراس مسلحون قبل أيام من القمة التي ستجمع كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في هانوي.

وانطلق كيم برحلته على متن قطار مصفح من بيونغ يانغ، السبت، وشوهد القطار لاحقاً وهو يعبر جسراً إلى الصين.

ويبدو أن القطار قد عبر بكين، ويعتقد أنه وصل إلى جنوب الصين في طريقه إلى فيتنام التي تتحضر لاستضافة اللقاء الثاني بين كيم وترمب بعد اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت مصادر من فيتنام إن كيم قد يصل إلى محطة دونغدانغ الحدودية في ساعة مبكرة الثلاثاء في ختام رحلة تمتد على طول 4 آلاف كيلومتر، وتدوم يومين ونصف اليوم.

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ويعتقد أن موكبه سيتجه من دونغدانغ إلى هانوي، حيث ستغلق الثلاثاء طريق بطول 170 كلم سيعبرها كيم بين الساعة السادسة صباحاً والثانية بعد الظهر.

وشوهد انتشار حراس مسلحين في محطة دونغدانغ صباح الاثنين.

وقال أحد الحراس لوكالة فرانس برس، رافضاً الكشف عن هويته، إن المحطة “أغلقت، ليست مفتوحة للعموم. لا نعرف إلى متى ستبقى مغلقة لكنني أعتقد أنها ستبقى كذلك للغد”.

ولم يكشف عن الطريق التي يعبرها كيم داخل الصين.