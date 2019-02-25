نفوق حوت أحدب طوله 11 متر يحير العلماء .. فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 مساءً - حير لغز العثور على جثة حوت أحدب في غابة الأمازون العلماء.
هرع العلماء إلى ساحل جزيرة مارغوت بولاية بارا بعد مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لحوت ضخم، يبلغ طوله نحو 11 مترا وعرضه 7 أمتار.
ذكر موقع ذا صن أنه تم اكتشاف الحوت يوم الجمعة بعد مشاهدة النسور تحلق فوقه، وسافر مجموعة مكونة من عشرة علماء بيولوجيين من منظمة ” بيشو داجوا” إلى مكان الحادث لاكتشاف كيف وصل الحوت الضخم إلى اليابس بعيدا عن الماء.
وأضاف الموقع أن الحيتان تتواجد عادة في حوض الأمازون خلال فصل الصيف، عندما تتدفق المياه المالحة في الأنهار. وسيتم تشريح جثة الحوت وجمع عينات لتحليلها وتحديد سبب الوفاة.
وفي التقديرات الأولية، يقدر عمر الحوت سنة تقريبا، ويبدو أنه فقد والدته أثناء الهجرة.
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