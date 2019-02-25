حليمة بولند مزة المزز علي ثلوج لبنان

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر إنستجرام، صورا لها على ثلوج لبنان، حيث أطلت ببنطلون قصير فوق جوارب شبكية، نسقته مع قميص باللون الزهري، بينما حملت معطفها الفرو بيدها.
وتعرضت بولند لحملة انتقادات عنيفة بسبب ما رأته تعليقات كثيرة جرأة في الصيف والشتاء، لا سيما أنها نشرت قبل هذه الصور، إطلالة لها بعنوان ليلة الخميس.
وفي وقت سابق، تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبولند خلال مشاركتها في إحدى الجلسات مع إحدى المغنيات، وبدت في المقطع المصور وهي تجلس إلى جانب الأخيرة التي بدأت بأداء أغنية حزينة بصوت مؤثر.
حليمة بولند تتألق على ثلوج لبنان بـ«شورت قصير»
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