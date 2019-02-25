10 مليارات جنيه قرضاً لـ”القابضة للكهرباء”

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 مساءً - حصلت الشركة القابضة للكهرباء على 10 مليارات جنيه من التمويل الذى وقعته مع تحالف مصرفى ضم بنوكاً محلية، ووكيلا عنها البنك الأهلى بقيمة 19.4 مليار جنيه بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع .و

قالت مصادر بوزارة الكهرباء لـجريدة «البورصة»، إن المبالغ التى حصلت عليها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من القرض سددت للشركات التى تتولى توريد المهمات والمعدات الكهربائية لتوسعة شبكات توزيع الكهرباء، ومنها “السويدى” و”إيه بى بى”و”سيمنس”و”إجيماك”.

أوضحت المصادر، أن الخطوط والكابلات الكهربائية والأكشاك والمحولات التى تنفذها شركات ضمن خطة التوسعات التى تسعى وزارة الكهرباء لتنفيذها لتقوية شبكات التوزيع وتحسين جودة وكفاءة التغذية الكهربائية.

وتولى البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع شريحة بقيمة 19.4 مليار جنيه، كما قام بنك مصر بنفس الدور لتدبير 18 مليار جنيه، بينما شاركت بنوك قطر الوطنى، والعربى الإفريقى الدولى، والتجارى الدولى» فى عمليات الترتيب وتوفير السيولة.