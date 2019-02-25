بعد سجنه 5 سنوات.. فلاح بالبدرشين يتفاجأ بطفل مع زوجته: «حملت من ابن عمه وصديقه»

بعد قضائه 5 سنوات داخل محبسه، على ذمة قضية اتجار في المخدرات، إثر ضبطه في كمين أمني بمنطقة البدرشين، خرج ليجد زوجته أنجبت طفلا، وشاهد ابن عمه في منزله، وبمواجهتهما تبين أنه كان يتردد عليها طول فترة حبسه ومارس معها «علاقة محرمة» وحملت منه سفاحا، في أحد المنازل الريفية بمنطقة البدرشين، وأبلغ الشاب الأربعيني عقب خروجه من محبسه، واتهم زوجته بالزنا هي وابن عمه وصديقه.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من عامل للعميد خالد فهمي مأمور مركز البدرشين، يتهم زوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر بمركز البدرشين، وتبين حمل الزوجة سفاحًا وإنجابها طفلا أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات، في قضية مخدرات.

وتشكيل فريق تحريات برئاسة العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لصحة البلاغ الوارد، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن زوجة مقدم البلاغ كانت تمارس الرذيلة مع ابن عمه وصديقه، وحملت منهما طفلا سفاحا ووضعته قبل عدة أشهر من خروج زوجها، وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية تحت إشراف العميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعميد خالد فهمي مأمور المركز، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

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