خطوات بسيطة لعلاقة زوجية ناجحة بدون "فتور"

تنقطع الكثير من العلاقات الزوجية بسبب سواء التواصل بين الزوجين، حيث أن التواصل يساعد على أخذ القرارات السليمة التي تساعد في بناء أسرة قوية، ومتماسكة، كما أنها تخلق جو من النقاش وتبادل الأراء، بالإضافة إلى أنها تعطي المزيد من الثقه للأطفال.

وذكر موقع "فاميلي لايف"، بعض الطرق المختلفة التي تساعد في كسر الحواجز بين الأفراد، ومنها:

- جعل مساحة من الوقت بين أفراد الأسرة للاستماع لبعضهم البعض، وذلك ليتحقق الانسجام والتفاعل بينهما.

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- تجنب فتور علاقتك، فور الشعور بها ومساعدة الزوجين لبعض لتخطي تلك المرحلة دون الوقوع فيها.

- تجنب تسليط الاتهامات على بعضكم، وذلك لأن هذا الشعور يعطي الإحساس بالإهانة وهذا أول خطواط كسر العلاقات.

- التسامح هو دليل على الحب ووجوده بين الطرفين يدعم العلاقة ويعززها.

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