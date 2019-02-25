بالصور| نادين لبكي ترتدي فستانا مشابه لفنانة أمريكية في حفل جوائز "الأوسكار"

في مصادفة غريبة، ارتدت الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي فستان يشابه الذي أطلت به الفنانة الأمريكية جنيفر هدسون، خلال حضورهن حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ91.

وأطلت الفنانتين بفستانين من توقيع مصمم الأزياء نفسه إيلي صعب، واللذان تشابهان من حيث أن كليهما بـ"كتف واحد" مزين بمجموعة من قطع الأقمشة المرتفعة عن الفستان نفسه، ومزود بـ"كُم" طويل، بالإضافة إلى أنهما يتميزان بفتحة جانبية طويلة، كما أن الإطلالتين لا يحملن رسومات أو نقوش.

وتميز فستان الفنانة الأمريكية جنيفر هدسون، بأنه أحمر اللون، مزود بـ"طبقات"، عدة لتزين الفستان بداية من الكتف وحتى الركبتين.

وتألقت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بفستان فاتح اللون، يميل إلى "الأبيض"، وتميز عن إطلالة "هدسون" بأنه مزود بحزام لامع.

واختتم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، منذ ساعات.

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وشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات، لم يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكى جيمى كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كل المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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