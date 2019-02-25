بالصور| أسعار وماركات ساعات نجوم هوليود في حفل الأوسكار 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتمد الممثل البريطاني نيكولاس هولت على إطلالة كلاسيكية أيضًا نسق معها ساعة موديل Jaeger-LeCoultre Classic Duoface، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزوّدة بحركة ميكانيكية ذات تعبئة يدوية، المعاصم الرشيقة في شتّى الظروف، وتمتاز بمقاومتها للماء حتى عمق 30 مترًا، وقطر دائرتها يبلغ 28 ملم، السماكة: 7.4مم ، ولها أسورة من جلد التمساح.

وبلغ سعرها 19,300 يورو أي ما يعادل 378 ألف جنيه.

ظهرت هذه الساعة في بداية ثلاثينيات القرن العشرين نتيجة تحدٍّ يهدف إلى تصميم طراز يتحمّل مباريات البولو التي كان يمارسها ضباط الجيش البريطاني في الهند، ويكشف عن خلفيةٍ تحمي الوجه بشكل كامل من الضربات القوية المحتملة.