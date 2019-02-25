بالصور| حفل الأوسكار.. ليدي جاجا بإطلالة سوداء وقصة أشهر ماسة بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

تألقت النجمة العالمية ليدي جاجا في حفل توزيع جزائز الأوسكار لدورته الـ91، إذ اختارت فستانًا توب باللون الأسود، منفوش سادة، واختارت معه قفزات جلد من نفس لون الإطلالة، من دار الأزياء العالمي ألكسندر ماك كوين بسعر يصل إلى 3684 يورو أي ما يعادل 88 ألف جنيه مصري، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واختارت ليدي تصفيفة الشعر المرفوع لتبرز التاتو الجديد، ويتناسب مع طبيعة التصميم، وعن المكياج اختارت لوك بسيط ومعتاد من خلال وضع الآيشادو باللون الفضي، مع أحمر شفاه بدرجات الوردي الفاتح.

وعن الإكسسوارات اختارت "جاجا" قلادة ماس باللون الأصفر، والتي لقبت بأشهر ماسة في العالم، فهي نوع من الألماس يسمى تيفاني، يحمل هذا العقد ماسة "تيفاني" الصفراء، أشهر حجر ماسي تتضمنه مجموعة دار المجوهرات الأمريكية الشهيرة Tiffany&Co. تزن هذه الماسة الصفراء النادرة 128.54 قيراط، وهي المرة الثالثة فقط التي يتم فيها ارتداؤها خلال 142 عامًا من تاريخ الدار.

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يعود اكتشاف هذه الماسة إلى العام 1877، واشترتها دار Tiffany&Co من موطنها في جنوب إفريقيا بعد عام على هذا التاريخ. عند اكتشافها كان وزن هذه الماسة يبلغ 287.42 قيراط، وقد تم صقلها على يد الدكتور جورج فريديريك كونز، المسؤول عن قسم صقل الماس في الدار حينها، لتتخذ شكلها الحالي.

ظهرت ماسة "تيفاني" للمرة الأولى في قلادة ارتدتها السيدة ماري وايتهاوس خلال العام 1957 في حفل نظمته دار Tiffany&Co بمدينة نيوبورت الأميركية.

أما ظهورها الثاني فكان عندما ارتدتها النجمة السينمائية أودري هابرن في الصور الترويجية لفيلمها الشهير Breakfast at Tiffany’s، وذلك بعد أن تمت إضافتها إلى عقد صممه جان شلوميرغر. وقد ظهرت هذه الماسة في قلادة جديدة خلال العام 2012 بمناسبة الاحتفالات التي أقامتها دار Tiffany&Co بعيدها الـ175، وذلك بعد أن تمت إضافتها إلى عقد ماسي تزين بحوالي 100 قيراط من الماس الأبيض.