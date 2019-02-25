محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
أقيم أمس حفل توزيع جوائز الأوسكار على مسرح كوراك، لوس أنجلوس بكاليفورنيا، بحضور العديد من نجوم هوليوود والعالم، والذي يعد عرضًا سنويًا لأزياء كبار مصممي العالم.
وحرصت العديد من النجمات على الظهور بأفضل الإطلالات على السجادة الحمراء، لكّن الكثير منهن لم يوفقن في اختيار إطلالاتهن سواء في التصميم أو اللون، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفيما يلي جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" الفساتين التي حصلت على أسوأ تصميمات بحفل الأوسكار 2019 في الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "كاب كيك وباهتة وفقيرة".. أسوأ 10 إطلالات في حفل الأوسكار 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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