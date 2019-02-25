محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
حاز الممثل الأمريكي ذو الأصل المصري، رامي مالك، جائزة أوسكار 2019 كأفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، بعد شهرته من خلال أول دور رئيسي قدمه في مسلسل "MR.Robot"، الذي جسد خلاله شخصية إليوت ألدرسون المصاب باضطراب نفسي يجعله يعاني من صعوبة التواصل مع الآخرين.
فما حقيقة هذا الاضطراب الذي أثنى المخرجون على تأدية مالك إياه وكان سببًا وراء شهرته؟
لمزيد عن تعرف على المرض النفسي الذي تسبب في شهرة مالك..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بالأوسكار.. ما الدور الذي أتقنه "رامي مالك" فكان سبب شهرته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.