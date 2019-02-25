بعد فوزه بالأوسكار.. ما الدور الذي أتقنه "رامي مالك" فكان سبب شهرته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

حاز الممثل الأمريكي ذو الأصل المصري، رامي مالك، جائزة أوسكار 2019 كأفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، بعد شهرته من خلال أول دور رئيسي قدمه في مسلسل "MR.Robot"، الذي جسد خلاله شخصية إليوت ألدرسون المصاب باضطراب نفسي يجعله يعاني من صعوبة التواصل مع الآخرين.

فما حقيقة هذا الاضطراب الذي أثنى المخرجون على تأدية مالك إياه وكان سببًا وراء شهرته؟

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