في الغربية .. الخلاص من الزوجات علي الطريقة الارهابية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 03:55 مساءً - الكوميديا السوداء تتجلي في هذا الخبر ، بينما ارهابي الغربية يتم القبض عليه اثناء زراعته قنبلة بجوار مسجد بمحافظة الغربية ، تكون الصاعقة الكوميدية ان الارهابي كتب اسم طليقته علي القنبلة .

وربما تكون هذه الطريقة هي احدث طرق الارهابيين من الخلاص من طليقاتهم او احبائهم السابقين .

ونحتاج بالضرورة هنا الي اخصائي نفسي يحلل لنا شخصية هذا الارهابي هل بالفعل مغسول دماغه علي يد الارهاب لينال الجنة وحور العين ام هو فقط يفعل تلك العملية الارهابية ليشفي غليله من طليقته اللي نكدت عليه عيشته .

وقد كشفت أجهزة الأمن، ملابسات العثور على قنبلة وهمية زرعها “سباك، للانتقام من طليقته، إثر خلافات بينهما في الغربية.

ورصدت الاجهزة، اليوم الإثنين، تناول بعض صفحات الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، خبر بالعثور على قنبلة بأحد المساجد في قرية النحارية بمركز كفر الزيات في الغربية، فيما زعمت تلك الصفحات تورط الأمن في زرع تلك العبوة؛ لتنفيذ مخططها في إثارة البلبلة بين المواطنين.

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وتبين من التحريات الأمنية، أن “محمد.ف”، سباك -مقيم بالساحل- جهز بطارية كشاف طوارئ ومظروف بداخله خطاب منسوب لطليقته، ووضعهما بجوار المسجد السالف ذكره لتوريط مطلقته في ارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم، وبعد مواجهته أقر بارتكاب الواقعة، انتقامًا من طليقته.

وقال المتهم خلال استجوابه، إنه طلب من نجلة شقيقته “أسماء.ب” كتابة الخطاب، ونسبه لطليقته.

وعٌرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة تحقيقات القضية، وجارٍ عرض نجلة شقيقته على النيابة؛ لاشتراكها معه في الواقعة.