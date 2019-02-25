بطل صراع العروش يظهر مع مدرب اليونايتد – ملك الشمال

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 03:55 مساءً - علي طريقة إنتداب الاعبين، إلتقط جون سنو “كيت هارينجتون” نجم المسلسل الشهير «GameOfThrones» صورة بجانب النيرويجي اولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي . ليعلن سنو عن دعمه وتأيده لسولشاير خلال قيادته للشياطين الحمر بالفترة المقبلة . يذكر أنه قد تعادل فريق مانشستر يونايتد ضد ليفربول بنتيجة 0/0 ، في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب أولدترافورد “معقل الشياطين الحمر” .

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