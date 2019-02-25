الاتحاد الإنجليزي يستبعد مايك دين من مباراة تشيلسي وتوتنهام

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 03:55 مساءً - استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الحكم مايك دين، من مباراة تشيلسي وتوتنهام التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء المقبل.

مايك دين كان حكماً لمباراة توتنهام وبيرنلي الأخيرة والتي خسره سبيرز بثنائية مقابل هدف، وحدث بينه وبين المدرب الأرجنتيني لسبيرز، ماوريسيو بوتشتينو نقاشاً حاداً عقب اللقاء.

شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، أكدت بأن الاتحاد قرر استبعاد الحكم مايك دين من المباراة، بسبب تلك المشادة التي حدثت بينه وبين بوتشيتينو.

وكان من المفترض أن يكون مايك دين حكماً رابعاً في اللقاء الذي سيقام ضمن الجولة 28 من البريمرليج مساء الأربعاء المقبل.

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المشكلة التي حدثت بين مايك دين وبوتشيتينو حسب ما اكدت التقارير الإنجليزية، كانت بدياتها من الحكم الذي همس في أذن بوتشيتينو شيئاً جعله يغضب.

المدرب الأرجنتيني عاد للحكم بعد أن كان في اتجاه ممر خروج اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، وقال لمايك “اعد ما قلته للكاميرا، قل للكاميرا”.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، كشفت عن الجملة التي استفزت بوتشيتينو من مايك دين، الذي قال للمدرب الأرجنتيني “تغيير لورينتي لم يجدي نفعاً، اليس كذلك؟”.