بالفيديو .. رامي مالك يتحدث باللهجة المصرية خلال المؤتمر الصحفي لحفل الأوسكار ال91

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 03:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الامريكي ذي الاصول المصرية رامي مالك وهو يتحدث باللهجة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب حفل الاوسكار الـ91 بعد فوزه بجائزة افضل ممثل عن فيلمه bohemian rhapsody،

وبدأ رامي كلمته قائلا: “سأبدأ بـ اهلا وسهلا.. فرصة سعيدة .. منور.. ومنورة بيكم”.

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وقال مالك خلال تسلمه جائزة الاوسكار:” نحن صنعنا فيلما عن رجل موسيقي مهاجر من بلده وترك كل شيء خلفه من أجل تحقيق نجاحه ونجاح الفيلم يدل على أننا دائمًا بحاجة إلى قصص كهذه”.

واضاف: “وانا ايضا ابن المهاجرين المصريين ومن أنتمي إلى أول جيل عاش في أمريكا من المهاجرين العرب .. وها الآن حكايتي وقصتي يسطرها التاريخ وأنا ممتن لكل شخص آمن بي وبموهبتي”.