وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 03:55 مساءً - تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، منظومة الإعداد والتأهيل العلمى التخصصى وأعمال التطوير بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة.

واستمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل داخل المعهد وتطوير العملية التعليمية في ظل الثورة التكنولوجية، والتقنيات المبتكرة في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات ومواكبة الحرب المعلوماتية الحديثة، كما قام بالمرور على الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصى المختلفة التي يتم تدريب الدارسين بالمعهد عليها من العسكريين والمدنيين.

وألقى مدير إدارة نظم المعلومات كلمة أكد فيها أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في تطوير منظومة التعليم التخصصى وتوسيع المعرفة الإلكترونية واللحاق بركب التطور التكنولوجى من خلال المنظومة التعليمية بمعهد نظم المعلومات والذي يعد من أكبر الصروح التعليمية العسكرية في الشرق الأوسط في مجال نظم المعلومات.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بافتتاح مركز التحول الرقمى الذي يعد أحدث المراكز الرقمية التي تدار بأرقي الأساليب التكنولوجية العالمية، وشاهد عرضًا لأحدث النظم الحديثة التي سيتم العمل بها في المستقبل القريب لكافة عناصر القوات المسلحة، والمنظومة الرقمية لمتابعة العمل بالمشروعات القومية الجديدة.

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كما قام الفريق أول محمد زكى بالمرور على معمل الأمن السيبرانى والمعلوماتى بالمعهد والذي يعد من أحدث المعامل التي يتم العمل بها داخل القوات المسلحة وتمثل نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا نظم المعلومات وتواكب الأنظمة العالمية في مجال أمن المعلومات، كما قام بالمرور على معمل الذكاء الإصطناعى بالمعهد واستمع إلى شرح مفصل لمحتويات المعمل وآليات العمل به بما يؤهل الدارسين للحاق بركب تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى وحروب الجيل الرابع.

وأشار القائد العام إلى أهمية الدور الذي تقوم به المعاهد التعليمية للأسلحة المختلفة في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة لتأهيلهم بالعلم والمعرفة، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا قادرين على إدارة حاضرهم وصناعة مستقبلهم.

وأوصى الفريق أول محمد زكى بإعداد وتأهيل شباب الخريجين بأحدث البرامج التخصصية وفقا لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن الحرب الحديثة تتطلب أجيالًا قادرة على مواكبة التطور المتلاحق في مجال نظم المعلومات وحروب المعلومات.

وحضر الجولة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.