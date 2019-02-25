المصرية للاتصالات تستعد للجيل الخامس بإتفاق تعاون مع إريكسون العالمية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 03:55 مساءً - · تحتفل الشركة المصرية للاتصالات وإريكسون بنجاح اختبار تجريبي لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ضمن البيئة السحابية للشركة

· تهدف حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى المساعدة في تحديد المشكلات والأعطال وتقديم اقتراحات لإيجاد حلول سريعة وفعالة

· تدعم الشراكة الجديدة بين الجانبين استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات نحو تعزيز الكفاءة والتشغيل الآلي للشبكة إلى جانب العمليات التشغيلية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تعاونها مع شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) لتحديث وترقية شبكتها السحابية الأساسية استعداداً لعصر الجيل الخامس.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد عززت شبكتها في سبتمبر 2017 مع تطبيق حلول الحزمة الافتراضية المتطورة للشبكة الأساسية من إريكسون والتي تم نشرها على البنية التحتية لوظائف الشبكة الافتراضية (NFVI)وتعتبر الحلول الجديدة مثالية لعصر الجيل الخامس، حيث ستتيح للشركة المصرية للاتصالات تحسين سرعة وكفاءة ومرونة عمليات الأعمال الحالية والفرص الجديدة في المستقبل.

من المتوقع أن توفر تقنية الجيل الخامس العديد من الخدمات الجديدة للمستهلكين والمؤسسات على حدٍ سواء بشكل أساسي من خلال تعزيزها لنمو تقنيات إنترنت الأشياء. وستتمكن الشركة المصرية للاتصالات باستخدام حلول إريكسون المتطورة من توسيع نطاق عملياتها الشبكية لتطوير المزيد من الخدمات الجديدة وتسريع وصولها إلى السوق فضلاً عن مواكبة المتطلبات الجديدة للعملاء من الأفراد والمؤسسات مستقبلاً.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “إن تطبيق حلول الشبكة السحابية الأساسية للجيل الخامس يتماشى مع استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات نحو الاستعداد بالشكل الأمثل لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة وتعكس شراكتنا الاستراتيجية مع إريكسون عزمنا على المضي قدماً في تطوير البنية التحتية لشبكتنا بما يتيح لنا توفير خدمات عالية الجودة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات.تعاون بين المصرية للاتصالات واريكسون

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وقال حامد سوف تساعدنا حلول إريكسون المتطورة على تعزيز جاهزيتنا لعصر الجيل الخامس في مصر، حيث أننا نؤمن بقدرة التقنيات الحديثة والمتطورة على دعم أهدافنا نحو توليد مصادر إيرادات جديدة من خلال تقديم خدمات مبتكرة وعالمية المستوى لعملائنا “.

وستقدم شركة إريكسون مجموعة واسعة من تطبيقات الاتصالات الرائدة في السوق بما في ذلك نظام الوسائط المتعددة لبروتوكول الإنترنت وحلول تعزيز البيانات الموحدة وحلول توجيه إشارات الإرسال(DSC/IPSTP)وحلول الشبكة الأساسية الافتراضية المتطورة (vEPC) إضافة إلى حلول التحكم الافتراضي بخدمات الشبكة.

وسيتم إدارة التطبيقات من قبل مدير للشبكة في إريكسون بينما سيكون أنظمة مزامنة العمليات الشبكية وبيئة التنفيذ السحابي المستندة إلى البرمجيات مفتوحة المصدر بمثابة مكونات أساسية لحلول البنية لوظائف الشبكة الافتراضية NFVi.

من جانبها قالت رافية إبراهيم رئيسة إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: “يعمل المشغلون في جميع أنحاء المنطقة على تحديث وترقية شبكاتهم استعدادًا لعصر الجيل الخامس وتقنيات إنترنت الأشياء، الأمر الذي يتطلب تعزيز عمليات الشبكة بأحدث الحلول والتقنيات وباعتبارها ركيزة أساسية للشبكات السحابية الأساسية للجيل الخامس سوف تعمل حلول المحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكة على تعزيز عمليات الشبكة الأساسية للشركة المصرية للاتصالات لضمان جاهزيتها لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

واشارت راقية الي أنه من شأن تطبيق هذه الحلول أن يساعد في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات عالية الجودة من جانب المشتركين إضافة إلى تطوير المزيد من حالات الاستخدام الجديدة القائمة على تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء عبر جميع القطاعات “.

تتوافق حلول إريكسون الخاصة بالبنية التحتية لوظائف الشبكة مع مبادئ ومعايير المعهد الأوروبي لمعايرة الاتصالات وتشمل مجموعة من منتجات البرمجيات والمعدات بالإضافة إلى خدمات الدعم وتكامل الأنظمة مما يجعلها حلولاً مدمجة عالية القيمة لمشغلي الاتصالات وتشكل عملية نشر واعتماد هذه الحلول خطوة مهمة للشركة المصرية في جهودها نحو تعزيز عمليات شبكتها لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل هذه الحلول جنباً إلى جنب مع تطبيقات الشبكة الأساسية المتطورة إضافة إلى حلول التحكم الافتراضي بخدمات الشبكة بما في ذلك عمليات التسليم المستمر للبرمجيات وتوزيعها، على توفير خدمات مميزة لملايين المستخدمين مع نطاق عريض متنقل بطاقة استيعابية عالية إلى جانب توفير خدمات إنترنت الأشياء والخدمات الصوتية عبر شبكة LTE، بالإضافة إلى خدمات الاتصال عبر شبكات الاتصال الاسلكي Wi-Fi. ويعد نشر هذه الخدمات المبتكرة التي تشكل مصادر إيرادات جديدة أمراً حيوياً في عالم متصل شبكياً بشكل متزايد.