بالفيديو .. “كده باي” لنوال الزغبي تكسر حاجز المليون

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 03:55 مساءً - حققت أغنية كده باي للنجمة الذهبية نوال الزغبي مليون ونصف مشاهدة بعد مرور 11 يوما على طرحها عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

كده باي هو اسم ألبوم نوال الزغبي الجديد الذي عادت به للسوق الغنائي، بعد آخر ألبوماتها مش مسامحة عام 2015، والذي تعاونت من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر.

Advertisements

ويضم الألبوم 10 أغنيات وهم صبح، الجمال له ناسه، جوه قلبي، اه يا سيدي، مش خايفة، محاية، أيام صعبة، و100 وجع.