انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت.. الإفراج عن 147 سجيناً بعفو أميري بمناسبة الأعياد الوطنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 03:46 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، الإفراج عن 147 سجيناً، وتخفيف العقوبة عن 545 نزيلاً، وإسقاط الغرامات والكفالات عن 1096، ودعاوى أخرى؛ وذلك بعفو أميري بمناسبة الأعياد الوطنية.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، فإن الإفراج جاء تنفيذاً لمبادرة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المقيِّدة للحرية المحكوم بها بعض النزلاء؛ بمناسبة العيد الوطني الـ58، ويوم التحرير.

كما جرى رفع الإبعاد عن 87 شخصاً، فضلاً عن 17 قضية أخرى شملها العفو.

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وأضافت الصحيفة أن "المبادرة السامية بالإفراج عن النزلاء الذين يقضون مدة عقوبتهم داخل السجن بحسن السير والسلوك جاءت بهدف إعطاء فرصة للمفرَج عنهم ليعودوا إلى المجتمع عناصر نافعة تساهم في بناء وطنهم".

وفي هذا الشأن أعرب اللواء فراج الزعبي، وكيل وزارة الداخلية، عن شكره وامتنانه للمبادرة السامية من أمير البلاد، التي تزامنت مع العيد الوطني ويوم التحرير.

وتحتفل الكويت، يومي 25 و26 فبراير من كل عام، بأعيادها الوطنية وسط فرحة شعبية واسعة بهذه المناسبة التي تشهد مظاهر احتفالية، أبرزها المسيرات التي تجوب شوارع البلاد، لا سيما شارع الخليج العربي الذي تزيّن لاستقبال رواده.