انت الان تتابع تفاصيل خبر استقالة مدير جريدة جزائرية موالية لبوتفليقة بسبب المظاهرات‎ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 03:46 مساءً - أعلن مدير أخبار جريدة "البلاد" الجزائرية استقالته من منصبه وابتعاده عن مهنة الإعلام؛ بعد اتهامه من قبل نشطاء بالتعامل "غير المهني" مع الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وفي منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك"، قال المدير المستقيل، أنس جمعة: إن "الانسحاب جاء لأننا كصحفيين.. فشلنا في أداء مهمتنا بمهنية وموضوعية يوم الجمعة، وخيّبنا أمل الشعب".

وأضاف في منشوره: "تحوّلنا إلى كبش فداء.. تمسّ كرامتنا وإنسانيتنا كمواطنين لديهم شرف وعائلات، قبل أن تمسّها كصحفيين.. أصبحت الشتائم والدروس تتهاطل علينا حتى من بعض النخب المثقفة.. تم تحميلنا فاتورة المرحلة كاملة.. نتحمل أكيد جزءاً منها، لكن ليس كلها".

Advertisements

وجاءت استقالة جمعة على خلفية هجوم شنّه ناشطون جزائريون احتجاجاً على تغطية الجريدة ووسائل الإعلام الأخرى للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الجمعة الماضي، ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وخلافاً لوسائل إعلام محلية غطّت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في سابقة من نوعها المظاهرات التي تشهدها البلاد، الرافضة لترشّح بوتفليقة.

وكانت رئيسة تحرير القناة الجزائرية الثالثة، الصحفية مريم عبدو، قد أعلنت السبت الماضي، استقالتها من منصبها احتجاجاً على عدم تناول القناة لمظاهرات يوم الجمعة الرافضة للعهدة الخامسة.