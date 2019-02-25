«طليقتي إرهابية وهتفجر مسجد».. خطة «سباك» للتخلص من «قضايا الأسرة»

«طليقتي إرهابية وهتفجر مسجد».. هذه كانت فكرة سباك للتخلص والانتقام من القضايا التى بينه وبين طليقته.

وقال المتهم في محضر الشرطة، إن الخلافات مع طليقته بدأت منذ عامين تقريبًا، بعد انفصالهما، وأنها قامت برفع قضايا أسرة حصلت من خلاله على أحكام ضده.

وأضاف المتهم أنه لجأ إلى ارتكاب جريمة وهي تلفيق تهمة انتماء طليقته إلى الجماعات الإرهابية والتخلص منها ليضبطها ضباط الأمن الوطني ويزجوا بها في السجن مدى الحياه على حد قوله.

وتابع المتهم أن تفكيره جعله يلجأ إلى السفر لمحافظة الغربية محل إقامة أسرة طليقته، موضحًا أنه استعان بابنة شقيقته التى تبلغ من العمر 22 عاما لتنفيذ خطته الإجرامية، وتم تجهيز خطاب منسوب لطليقته ووضعه بجوار منبر المسجد يفيد «وجود قنبلة».

وفى الوقت نفسه نشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تابعة للجماعات الإرهابية، أنباءً حول العثور على قنبلة بجوار مسجد، وبفحص البلاغ تم العثور على قنبلة هيكلية.

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وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وابنة شقيقته، وتم إحالته إلى النيابة بعدما كشف ضباط الأمن الوطني تفاصيل الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، بعد الفحص والتحري تمكنت من ضبط «محمد فؤاد محمود عبد الرؤوف» (مواليد 36 سنة سباك - مقيم ٢ بـ حارة محسب من شارع سلطان بحدائق شبرا بالساحل بالقاهرة) بتجهيز بطارية كشاف طوارئ ومظروف بداخله خطاب منسوب لطليقته ووضعها بجوار منبر المسجد لتوريطها، بعد أن تصاعدت خلافاتهما مؤخرا، وهرب عقب ذلك للقاهرة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة نكاية في مطلقته، ودفعه لابنة شقيقته أسماء بدر سيد شريف، لكتابة الخطاب المشار إليه ونسبته لمطلقته.

بعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة القضية وضبط وإحضار ابنة شقيقته، حيث تم ضبط الأخيرة وجاري العرض على النيابة.

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