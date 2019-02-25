بالصور| "أهو ده اللي صار".. هكذا خطفت روبي قلوب متابعيها

بملامح شرقية تحمل اللون "القمحي" والعيون السوداء الواسعة، والشعر الأسود، استطاعت الفنانة روبي، خطف الأنظار إليها منذ الظهور الأول لها، وحتى وقتنا هذا.

فعلى الرغم من اشتراكها في فيلم ثقافي بدور صغير، إلا أن الجمهور لم يدرك ملامحها إلا بـ"كليباتها"، "ليه بيداري" و"إنت عارف ليه"، والتي أثارت جدلًا واسعًا حينهما بسبب ملابسها التي ظهرت بها خلال تلك الفترة، حتى إن البعض من الجماهير صنفها بكونها "مطربة إغراء".

مع مرور الوقت، واشتراكها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، استطاعت "روبي" أن تثبت أنها فنانة شاملة أمام جمهورها، وأن تظهر بأدوار مميزة بين الحين والآخر.

وعلى الرغم من تغير الشخصيات التي تقدمها إلا أنها لم تُغير من ملامحها أو مظهرها الذي عُرفت به، فلم تخرج علينا بشعر ملون، أو عدسات، أو حتى مكياج صارخ، لكنها ظلت محتفظة بملامحها الشرقية المعهودة.

ومؤخرًا خطفت روبي الأنظار من جديد عقب العرض الأول لمسلسلها الأخير "أهو ده اللي صار"، بلهجتها الصعيدية المُتقنة، والحوار المُتميز الذي حمل الكثير من الرومانسية والواقعية، وإطلالتها الكلاسيكية بالعديد من المشاهد، وعلى النقيض إطلالتها الكاجوال وتقمصها للفتاة العصرية، في مشاهد أخرى، فأصبحت "نادرة"، و"سلمى"، بطلتي العمل، من القصص الدرامية، الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

فتفاعل معها العديد من رواد "السوشيال ميديا" مشيدين بأداءها واختياراتها للملابس والإكسسوار التي ظهرت بها خلال مشاهدها المختلفة.

وعلى الجانب الأخر أشاد بها المخرج مجدي الهواري، حيث وصفها بكونها واحدة من أهم الفنانات حاليًا على الساحة الفنية، قائلًا: "سؤال محيرني، هي ليه حد بحجم موهبة، روبي في التمثيل مش واخدة حقها عندنا؟.. يمكن علشان مابدأتش بالأعمال العظيمة زي فاتن حمامة ولا زي الساحرة سعاد حسني وكتير كتير هنا وبرة جاتلهم الفرصة من أول يوم، ولا علشان الانطباع الأول بيفضل مسيطر؟".

وأضاف: "سحر التمثيل اللي بتمثله وإزاي بيفصلك عن عملك وصناعتك وتطير معاها بإحساس موهوبة إلى عالم التصديق، مش هاخاف وأنا بقول كده بكل شجاعة ومش هيهمني الناس اللي شايفة ده ومش قادرة تقولوا علشان هي يا عيني معملتش دور في حياتها يخلينا نقدرها بالشكل الكافي وحتى لو كانت بدأت بليه بيداري كده".

ويرصد "هُن" مراحل تطور ملامح روبي حتى الآن:

​