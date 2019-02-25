في حضور زوجته..لقطات حميمية بين ليدي جاجا وبرادلي كوبر بحفل أوسكار

بفستان أسود بسيط مكشوف عند منطقتي الصدر والظهر، منفوش قليلًا، وبتوقيع دار ألكسندر ماكوين، مزود، وبقفازين يغطيان معظم ذراعيها، ووشوم مطبوعة بأماكن متفرقة من جسدها، خطفت ليدي جاجا، الأنظار لديها كعادتها، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، الذي أُقيم فجر اليوم، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وعلى جانب أخر من الحفل، كانت لعدسات الكاميرات الصحفية والإعلامية، رأي آخر في التقاط عدة مشاهد لـ جاجا بعيدًا عن إطلالتها، فسلطت بعض الكاميرات الضوء على عدة لقطات حميمية جمعت بينها وبين برادلي كوبر، التي أثارت الجدل حولهما من جديد، وخطفا الأنظار بأفعالهما وظهورهما سويًا.

فعلى الرغم من تواجد والدة برادلي، وزوجته "إيرينا شايك"، إلا أنه لم يترك "جاجا" عند غنائهما سويًا، "Shallow" من فيلمهما A Star Is Born، وظهر وهو يلفّ ذراعه حول خصرها.

الأمر التي وثقته عدسات الكاميرات لحظة بلحظة، وأثارا الجدل من جديد خلال الحفل.

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