- 1/2
- 2/2
قالت الفنانة دينا، إنها اختيرت وجهاً إعلانياً للعلامة التجارية الإيطالية «Gucci»، المتخصصة في الأزياء والموضة كأول فنانة عربية تختار لهذا المنصب.
وأضافت دينا، لـ«الوطن»، أنها تلقت دعوة للسفر إلى إيطاليا من إدارة العلامة الشهيرة، حيث اختاروها كوجه إعلاني لمنتجاتهم لعام 2019، لافتة إلى أنها ارتدت ملابسهم على مدار رحلتها، وخضعت للعديد من جلسات التصوير أثناء ارتدائها لمنتجاتهم.
وأشارت الفنانة إلى أنها عادت إلى القاهرة، أمس، قادمة من إيطاليا، معربة عن سعادتها باختيارها لهذا المنصب المهم، بحسب قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا أول فنانة عربية تظهر كوجه إعلاني لعلامة «Gucci» الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.