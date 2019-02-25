دينا أول فنانة عربية تظهر كوجه إعلاني لعلامة «Gucci» الإيطالية

قالت الفنانة دينا، إنها اختيرت وجهاً إعلانياً للعلامة التجارية الإيطالية «Gucci»، المتخصصة في الأزياء والموضة كأول فنانة عربية تختار لهذا المنصب.

وأضافت دينا، لـ«الوطن»، أنها تلقت دعوة للسفر إلى إيطاليا من إدارة العلامة الشهيرة، حيث اختاروها كوجه إعلاني لمنتجاتهم لعام 2019، لافتة إلى أنها ارتدت ملابسهم على مدار رحلتها، وخضعت للعديد من جلسات التصوير أثناء ارتدائها لمنتجاتهم.

وأشارت الفنانة إلى أنها عادت إلى القاهرة، أمس، قادمة من إيطاليا، معربة عن سعادتها باختيارها لهذا المنصب المهم، بحسب قولها.

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