كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 01:33 مساءً - تعرفي الى أهمية البروتين للاظافر. ويعتبر البروتين من العناصر الغذائية الاساسية التي ينصح الاطباء بضرورة توفرها في طعامك اليومي لانه عنصر اساسي يمنح شعرك و بشرتك و اظافرك الجمال الطبيعي. ففضلا عن الاملاح المعدنية والفيتامينات لابد من توفر البروتين في الوجبات اليومية لكل امرأة تنشد امتلاك أظافر سليمة وقوية .



أهنية البروتين للاظافر

تعرفي الى أهمية البروتين للاظافر من خلال النصائح التالية:

لحصول على أظافر قوية وصحية ، يقترح الخبراء زيادة كمية البروتين التي تتناولها وذلك لأن الأظافر مكونه من الكيراتين وهو نوع من البروتين لذلك فإن الأطعمة البروتينة أساس لتوفير لبنات صحية لنمو أظافر قوية و من ناحية أخرى فإن نقص البروتين يمكن أن يسبب ظهور بقع بيضاء على الأظافر وجعلها ضعيفة .

تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين في النظام الغذائي الخاص بك، مثل الدجاج، والبيض، واللحوم الخالية من الدهن، الألبان قليلة الدسم، المكسرات والمأكولات البحرية، وفول الصويا، الكينوا، والفاصوليا، والتوفو.

يمكنك أيضا شرب مشروب البروتين أو إضافة مسحوق البروتين لكوب من الحليب ولكن قبل اخذ أي بروتين يجب عليك استشارة الطبيب .



يتواجد البروتين بنسبة 20 في المائة تقريبا في :

-1 الحليب و مشتقاته

-2 اللحوم البيضاء و الحمراء

-3 البيض



فكل 100 غرام من هذه المواد تحتوي عبى 20 غرام من البروتين

وكما أن هذه العناصر الغذائية تحتوي على كمية عالية من فيتامين (B) والزنك والحديد .





أما من يفضلون المأكولات البحرية كالاسماك، فهي أيضاً تحتوي على كميات كافية من البروتين الذي يحتاجه الجسم لتوازنه الغذائي ومن هذه المأكولات :



-1 التونه

-2 السلمون

-3 الهامور



كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية التي تساعد على تقوية الأظافر.

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