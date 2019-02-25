زاهي حواس ينصحكم بالسفر علي مصر للطيران : تقدم خدمات رائعة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - FILE - In this file photo taken March 11, 2007, Zahi Hawass, Egypt's former top antiquities official, poses in front of the ancient Sphinx in Giza, Egypt. Egypts best-known archaeologist is a passionate showman with an explorers fedora who joined the last, doomed Cabinet of President Hosni Mubarak, then resigned in a swirl of corruption allegations after the 2011 revolution ousted his patron. Admired or reviled, he is once again a frontman for Egypt, exhorting international audiences to see the heritage of a country where unrest has hit tourism hard. (AP Photo/Amr Nabil, File) 0 مشاركات 1 مشاهدات ليس إعلانا ، لأن زاهي حواس ليس نجم إعلانات ، بل هو شخصية دولية تتمتع بتقدير وإحترام علي كل المستويات .. كلمتاته لا يستمتع اليها الناس فقط ، بل يتأملونها ، ويتداولونها ، ويحتفظون بها علامة علي الطريق .. بهذا الوزن الكبير تزهوا مصر للطيران بكلمات زاهي حواس .. عالم الآثار الفريد يقول لكم : إنا سعيد دائما بالسفر علي مصر للطيران ، التي لا أجد لها مثيلا في العالم من حيث حسن الضيافة ، والمتعة ، والخدمات .. شاهد الفيديو وتأمل كلمات زاهي حواس

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