اتفرج..شبيه كريستيانو يثير اعجاب السوشيال ميديا

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يستعرض شاب كردي يشبه لاعب الكره كريستيانو رونالدو .

اكتسب الشاب الكردي بيوار عبد الله البالغ من العمر 23 عاما شهرة واسعة بين سكان محافظة أربيل بإقليم كردستان بسبب شبهه بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. واثار الفيديو اعجاب الرواد ماجعلهم يتداولونه فيما بينهم.

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