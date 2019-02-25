زيارة خادم الحرمين لمصر ترفع استثمارات المملكة لـ 64 مليارات دولار

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - كتب – محمود عبد العال

قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي : إن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر، ترفع استثمارات المملكة 10 مليارات دولار، لتصل الي 64 مليار دولار.

وأوضح الديب، لقناة الاخبارية السعودية، أن نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، الدكتور عبد الله بن محفوظ، أعلن أن المشروعات السعودية الحديثة فى مصر، تتضمن مجالات الصناعة، والمقاولات، والتطوير العقارى، والزراعة، والإتصالات، وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك.

وأضاف أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، سجلت 54 مليار دولار، بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي، وبذلك ترفع هذه الاستثمارات الي 64 مليار دولار، وهي في الترتيب الأول بين الدول العربية المستثمرة فى مصر، فيما يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين، الي 2.6 مليار دولار خلال 2017.

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وأشار الي أن هناك عدد كبير من الفرص الإستثمارية فى مصر، وخاصة في المشروعات اللوجستية الضخمة، والبنية التحتية الكبيرة.

وقال إن زيارة الملك سلمان لمصر، أعطت دفعة قوية للاعلاقات المشتركة، حيث صرح وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي، أحمد قطان، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن مصر أهم دولة في الوطن العربي، وأن مصر والسعودية هما جناح الأمة العربية.. و أنه “لا بد أن نعمل سويًا لأن تكون مصر والسعودية يدًا واحدة”.