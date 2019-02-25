تيريزا ماى ورئيس وزراء إيطاليا يردون على تنمر ” توماس كوك ” بالسياحة المصرية .. فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - بعيدا عن السياسة، شهدت القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ، جولة بلياردو بين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى .

فى رد قاسى على تنمر توماس كوك العالمية وحرصها الدائم على تشويه السياحة المصرية بتحديها للجميع بمنع رحلاتها السياحية لشرم الشيخ ، وكذلك سحب عملاءئها من الغردقة .

فأمام الجميع وعلى رأسهم مسئولى توماس كوك ، يجتمع قادة العالم على ارض السلام والامان ، بلا خوف ولا قلق ، ووسط اجواء تحمل صوت الضحكات والابتسامات والاجواء الودية ، اكتشف الجميع ان المخادعين فى شركات السياحة الكبرى لا يبغون سوى تشويه السياحة المصرية ليتوجهوا برحلاتهم الى بقاع اخرى ” ربما يحظوا من خلالها بمنافع أكبر ”

Advertisements

ونشر رئيس الوزراء الإيطالي فيديو عبر صفحته الشخصية على “تويتر” يجمعه برئيسة وزراء بريطانيا تريزاماي، وهما يحاولان القيام ببعض الحركات الاستعراضية في الوقت الذي حاول أن يساعدها في تعلم اللعبة، بعد أن طلبت مساعدته.

وافتتُحت القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها أمس الأحد في مدينة شرم الشيخ بمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من قادة الدول الأوروبية والعربية.