سقوط عصابة التنقيب عن الذهب في البحر الأحمر

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - تمكن قطاع الأمن الوطنى، من ضبط 17 شخصا من بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالبحر الأحمر بدون تصريح.

كانت معلومات وردت أكدتها التحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب بدون تصريح.

عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة أمكن ضبط (سائق، عامل، تاجر، راعى أغنام، 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية)؛ لقيامهم بإدارة ورشة بمنطقة الغابة بدائرة مركز شرطة دراو، بقصد البحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح.

وعثر بحوزتهم (8 أجولة بداخلها كمية من أحجار الكوارتز- ميزان حساس- 4 قطع من معدن الذهب المختلط بمادة الزئبق- 5 زجاجات زئبق – 2 هيلتى – مولد كهربائى – 50 ألف جنيه- 1145 جنيها سودانيا).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخدامها في التنقيب واستخلاص معدن الذهب، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.