قادة العالم يبحثون 5 ملفات بشرم الشيخ أبرزها.. العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - عقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون المشاركون في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى جلسة حوار تفاعلى مغلقة، اليوم الإثنين؛ لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية.

وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وهي :

1- العلاقات العربية الأوروبية من النواحى السياسية والأمنية والاقتصادية.

2- التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية.

3- تطورات القضية الفلسطينية،.

Advertisements

4- مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين.

5- مناقشة قضية تغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم جلسة عامة ثانية تبحث موضوعين رئيسيين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفى عالمى.

وكانت القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد تحت شعار “في استقرارنا نستثمر” قد انطلقت مساء أمس الأحد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تم خلالها مناقشة كافة القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين العربى والأوروبي.