فيلم How to Train Your Dragon يتصدر الـ بوكس أوفيس

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - تصدر فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس في الأسبوع الأول من عرضه، محققًا 55 مليون و527 ألف دولار أمريكي.

وتراجع فيلم Alita: Battle Angel مركزا واحدا عن الأسبوع الماضي، محتلا المركز الثاني بإيرادات وصلت لـ12 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden Wo حول (آليتا) مخلوق غريب عثر عليه (د. إيدو) الغامض ، ومن هنا آليتا تصير كائن قاتل وخطير، لم تعد تتذكر مَن تكون أو من أين جاءت، لكن بالنسبة لدكتور إيدو فالحقيقة واضحة للغاية؛ هي الكائن الذي يستطيع كسر حلقة الموت. ولكن لكي تكتمل غايتها، لا بد لها من أن تقاتل وتقتل، هذا هو المكان الذي تكتسب فيه آليتا أهميتها الحقيقية؛ فهي ملاك من السماء، كما أنها ملاك الموت.