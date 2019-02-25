تراجع أسعار الذهب اليوم 25 فبراير.. وعيار 21 يسجل 648 جنيهاً

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 12:55 مساءً - تراجعت اليوم الإثنين، أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، بمعدل جنيهين، وسجل جرام عيار 21 نحو 648 جنيها. وبلغ سعر عيار 24 نحو 741 جنيها، وعيار 18 نحو 555 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5200 جنيه. يذكر أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحديد أسعار الذهب على رأسها اتجاهات المستثمرين وسعر الدولار في أسواق الصرف العالمية، إضافة إلى أسعار البترول والتوترات المالية والسياسية، والعرض والطلب من الذهب في الأسواق.

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