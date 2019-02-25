مايا مرسي لزوجات وأمهات الشهداء: صمودكن رسالة للعالم

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة أسر الشهداء، عن سعادتها بالمشاركة اليوم في اجتماع اللجنة التي تضم ممثلين عن أمهات وزوجات شهداء مصر، موجهة التحية لهن ولجميع أهالي وأسر الشهداء ولكل من فقد عزيز خلال حرب مصر على الإرهاب الغادر الخسيس.

وأكدت مرسي لأمهات وزوجات الشهداء، "أن صمودكن وجلدكن وإصراركن وجميع التضحيات الغالية التي قدمتموها لهذا الوطن وما زلتن تقدمن هي رسالتكن لهذا العالم، بأننا سنقف وسنتصدى وسنحارب أي عدو يحاول المساس بسلامة وأمن هذا الوطن".

وقصت إيمان خليفة أمين عام المجلس القومي للمرأة، أن نجلها الذي يخدم حاليا في مدينة العريش، ذهب إلى مدينة العريش لخدمة وطنه، وليتصدى للإرهابيين الذين يحاولون زعزعة أمن الوطن وسلامته، لحبه لبلاده وليس لكونه واجب.

وناشدت أمهات وزوجات الشهداء، خلال الاجتماع، كلا من وزير التعليم ووزير التعليم العالي، بفتح المجال لأمهات وزوجات الشهداء باعتبارهن أكثر من عايش حياة الشهداء، بالحديث مع الشباب والأجيال الجديدة في المدارس والجامعات عن التضحيات التي قدمها الشهداء من أجل هذا الوطن، ليكونوا نموذج يحتذوا به، مؤكدين استعدادهن للتضحية إذا أتيحت الفرصة.

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يذكر أن لجنة أسر الشهداء بالمجلس هي لجنة للتواصل المستمر مع ممثلين من أمهات وزوجات الشهداء.

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