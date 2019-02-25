علق المخرج مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل، على اللقطة العفوية التي جمعت بين الفنانة الأمريكية ليدي جاجا، المرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلمها "A Star is Born"، مع الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، الفائز بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه "Bohemian Rhapsody".
وأعاد "الهواري" نشر الصورة المتداولة بين الثنائي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا: "ليدي جاجا ورامي مالك لديهما أفضل لحظاتنا حتى الآن".
وكانت التقطت عدسات المصورين بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، صورة أظهرت "جاجا" في إحدى اللقطات وهي تعدل رابطة عنق رامي مالك قبل دقائق من بدء الحفل، وهي اللقطة التي حظت بانتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور حدوثها، ليعبر "مالك" عن امتنانه لمساعدتها بقبلة على إحدى وجنتيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قبلة رامي مالك لليدي جاجا.. مجدي الهواري: "أفضل لحظاتنا حتى الآن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.