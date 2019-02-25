بشرى تدعم فنان أمريكي عقب إطلالته النسائية بحفل الأوسكار

علقت الفنانة بشرى، على إطلالة الفنان الأمريكي الاستعراضي، بيلي بورتر، الذي خطف الأنظار حوله قبل وصوله إلى قاعة توزيع جوائز الأوسكار، وهو يرتدي بدلة على جيب نسائي.

ونشرت بشرى، صورته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "لو كان داخل الصندوق، قد لا يفاجئك على الإطلاق".

وتابعت:" انطلق بيلي".

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وكانت هيئة الأكاديمية الأمريكية للأوسكار، أعلنت عن جوائزها الـ91 فجر اليوم بهوليود، وحصد الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، جائزة أفضل ممثل.

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