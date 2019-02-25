علقت الفنانة بشرى، على إطلالة الفنان الأمريكي الاستعراضي، بيلي بورتر، الذي خطف الأنظار حوله قبل وصوله إلى قاعة توزيع جوائز الأوسكار، وهو يرتدي بدلة على جيب نسائي.
ونشرت بشرى، صورته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "لو كان داخل الصندوق، قد لا يفاجئك على الإطلاق".
وتابعت:" انطلق بيلي".
وكانت هيئة الأكاديمية الأمريكية للأوسكار، أعلنت عن جوائزها الـ91 فجر اليوم بهوليود، وحصد الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، جائزة أفضل ممثل.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تدعم فنان أمريكي عقب إطلالته النسائية بحفل الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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