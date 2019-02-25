بالفيديو| أول تعليق لأنغام على زواجها من الموزع أحمد إبراهيم: «الله يبارك فيك»

حسمت المطربة أنغام، ما تردد خلال الأيام الماضية، حول زواجها سرًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال لقائها مع برنامج "إم بي سي ترند"، على هامش حفلها الغنائي بالكويت، ضمن مهرجان "فبراير الكويت".

واكتفت أنغام بالتعليق على نبأ زواجها، قائلة: "الله يبارك فيك.. شكرًا"، وأنهت اللقاء سريعًا، دون ذكر تفاصيل ارتباطها بـ إبراهيم.

وفي سياق متصل، تضمن تقرير "إم بي سي ترند"، أن مصادر مقربة من الثنائي أكدوا للبرنامج، زواجهما منذ عدة أشهر، ألا أنهما لم يعلنان ذلك، لوفاة شقيقتها "غنوة"، على إثر حادث سير.

يشار إلى أن الموزع الموسيقي هنأ المطربة بإصدارها ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك"، لترد عليه: "مبروك علينا يا حبيبي"، وهو ما اعتبره البعض تأكيد "غير مباشر" على ارتباطهما.

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وتعاون الموزع الموسيقي مع أنغام في 6 أغنيات بالألبوم، وهم: "حالة خاصة جدا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، و"على حسك في أيامي"، و"ولا دبلت"، و"متطمنة".

وكانت ياسمين عيسى زوجة الموزع الموسيقي، كشفت في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، عن رفعها دعوى طلاق للضرر منه بعد "زواجه من الفنانة أنغام"، مؤكدة أنها لاحظت اهتمام زوجها بأنغام خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي برره لها بأنه يجمعهما عملا فنيا قريبا، لكنها فوجئت بنبأ زواجه من أنغام من وسائل الإعلام.

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