استمتعي بنسمات الزهور الباريسية مع عطر Yves Saint Laurent Mon Paris Parfum Floral

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ستنطلق النسخة الجديدة من العطر الباريسي الشهير Mon Paris من بيت العطور Yves Saint Laurent في منتصف فبراير 2019 باسم جديد هو Mon Paris Yves Saint Laurent وهي مفعمة بنسمات الزهور الرومانسية. نسمات العطر

نسمات القمة

- الخوخ.

- الموالح. نسمات القلب

- زهرة الداتورة.

- الورد الأبيض.

- زنابق الياسمين.

- زهرة البرتقال. نسمات القاعدة

- الباتشولي.

- المسك.

- الكشمير. العبوة المتاحة

هذا العطر سيكون متاحًا بأحجام 30 و50 و90 ملي من ماء البرفان.

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