فندي تُكرّم الراحل "كارل لاغرفيلد" بعرض عاطفي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت العلامة الإيطالية الشهيرة "فندي" عرضها لموسم خريف 2019 يوم الخميس الماضي، في اليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو، وفي مكان العرض، أحيت العلامة ذكرى المدير الإبداعي الراحل كارل لاغرفيلد، الذي تعاون مع الماركة الإيطالية لمدة 54 عامًا، و ​​فوق مدخل المدرج كان توقيعه محاطًا بالأضواء، وفوق كل مقعد من مقاعد الضيوف، وُجدت بطاقة بها كلمات مؤثرة لإحياء ذكرى وفاته، وجاءت ملاحظات العرض برسوم تخطيطية لتصاميم المجموعة الأخيرة من لاغرفيلد.

ليس سرًا أنّ لاغرفيلد لم يكن فقط مبدعًا بشكل لا يصدق، ولكن أيضًا سيّد حرفته، فقدّمت مجموعة خريف 2019 تشكيلة جديدة من القطع الأيقونية من فندي، بما في ذلك حقيبة Baguette التي أُعيد إطلاقها حديثًا بهدف استعادة سحرها القديم.

وفي هذا الموسم، تمّ تحديث حقيبة اليد، فأتت بجلدٍ مُبطّن ومزخرف، وتصميم آخر بحزام متعدّد الاستعمالات، وكلاهما سنراهما بالتأكيد في جميع أنحاء "إنستغرام" عاجلاً وليس آجلاً.

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في حين أنّ الكثير من نجوم ستايل الشوارع قد ارتدوا أفضل مقطع فندي بطبعة الشعار أو logomania من المواسم الأخيرة، فسوف يحتاجون إلى استبدالها في فصل الخريف القادم، حيث أحيا لاغرفيلد ويظهر شعار f المزدوج الكارليغرافي على كل شيء، من الجوارب والليغينغز، إلى بدلات السباحة بالياقة المدوّرة والتيشرتات ومعاطف الفراء.

وكالعادة، تضمّنت المجموعة قطع الخياطة الراقية، كالبدلات ذات الأكتاف القوية والبارزة والخصر الضيّق، وزُينت الفساتين بربطات البو الكبيرة على مستوى الظهر، في حين أتت القطع الخارجية بالجلد المقطع بالليزر وزُينت بالسحابات، وكما تشهد العديد من الشخصيات في جميع أنحاء الصناعة.

كانت نهاية العرض عاطفية إلى حدّ كبير، حيث تمّ تشغيل أغنية "أبطال" للنجم الراحل ديفيد بوي أثناء خروج العارضات (بعضهن كُنّ على وشك البكاء) بالسير للمرة الأخيرة على المدرج برفقة المديرة الإبداعية سيلفيا فينتوريني فندي، و بعد ذلك، انطفأت أضواء الغرفة وعُرض شريط فيديو، حيث تم عرض رسوم لاغرفيلد للعلامة الإيطالية، بما في ذلك تصميمه الأول في عام 1965، مما يدل أن لاغرفيلد سيبقى في ذاكرة فندي.