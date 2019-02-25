لعشاق الانتعاش.. طريقة عمل عصير الفانيلا بالموز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير الفانيلا بالموز على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: 150 ملليلتر من الحليب. علبتان من بودينج الفانيلا. ثمرة واحدة من الموز كبير الحجم. Advertisements ملعقتان كبيرتان من العسل ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة. ثلج. طريقة التحضير: اخلط المكوّنات جيداً مع القليل من الثلج. اسكب العصير في كؤوس التقديم. زين العصير باستخدام الكريم شانتي أو بشر الليمون، ويقدم.

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