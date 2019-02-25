ياسمين الخطيب عن فوز رامي مالك بالأوسكار: فعلها ابن الفراعنة

حصد الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم "بوهيميان رابسودي"، اليوم، بحفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في دورته الـ91 في لوس أنجلوس.

وعلقت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب على فوزه بالجائزة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "رامي مالك أوسكار أفضل ممثل.. فعلها ابن الفراعنة".

كما ردت على تعليقات بعض متابعيها الذين أشاروا إلى أن ولادته ونشأته في الولايات المتحدة الأمريكية يجعلانه لا ينتمي لمصر، موضحة: "الراجل نفسه أول كلمة قالها بعد تسلم الجائزة: (أنا ابن لمهاجرين مصريين)، الراجل بيقول إنه مصري وأنتم قررتم غير كده.. عالم كئيبة ماتعرفش تفرح.. مصري وسوف يوثق التاريخ أنه أول مصري يحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل.. مصري يستحق أن نفخر ونفرح بيه يا نكديين يا أعداء الفرحة".

وينحدر رامي مالك من أسرة قبطية أرثوذكسية مصرية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1978، من مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا بمصر، فيما أشار في إحدى مقابلاته التلفزيونية أن لديه أصولًا يونانية أيضًا.

وانطلق مالك إلى عالم النجومية بعد تجسيده لشخصية إليوت ألديرسون في المسلسل التليفزيوني "مستر روبوت"، الذي حصل عن دوره فيه على جائزة "إيمي" عام 2016.

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