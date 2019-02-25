غلين كلوز تتألّق ببدلة أرجوانية مُكوَّنة مِن سُترة وبنطال

ظهرت النجمة غلين كلوز في إطلالة مُذهلة خلال حفلة جوائز سبيريت المُستقلّة، إذ ارتدت النجمة البالغة من العمر 71 عاما، بدلة أرجوانية لامعة، بجوار كلبها بيب الذي رافقها على السجادة الحمراء.

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وتحدّثت غلين عن سبب إحضارها الكلب لمراسل مجلة "فارايتي" وقالت إنه كلب مهذّب ومطيع، لكنها قالت لاحقا إنها ليس لديها مَن يعتني به، وهي الوحيدة التي تعتني به دائما في منزلها.

وارتدت كلوز بدلة جلدية مُكوّنة من سُترة وبنطال باللون الأرجواني اللامع مع حزام من القماش، وعزّزت النجمة طولها بزوج من الأحذية الترابية اللون، كما ارتدت قميصا حريريا ورديا قصيرا تحت سترتها، وفي الحفلة شوهدت النجمة الشابة كلوي غريس موريتز البالغة 22 عاما، وهي ترتدي فستانا أسود مع أكمام مطوية واسعة، ولإطلالة مشرقة وضعت كلوز طلاء الشفاة الوردي وظلال الحفون الأزرق، كما شوهدت الممثلة روزانا أركيت، البالغة 59 عاما، والفنانة لالا كينت في إطلالات أنيقة.

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وارتدت روزانا سترة فضية مع قميص أبيض مطبوع وبنطلون أسود، أما لا لا كينت فارتدت فستانا أبيض قصيرا ومثيرا، ويتم توزيع جوائز سبيريت في خيمة على شاطئ سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وستبثّ الحفلة مباشرة قناة الأفلام المستقلة في الساعة الثانية بعد الظهر.

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