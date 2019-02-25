ارتدي البلوزة الحريرية لإطلالة ربيعية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ تمثل البلوزة الحريرية نجمة الموضة النسائية في ربيع/صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة ربيعية أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر، أن البلوزة الحريرية تطل هذا الموسم بتصاميم جذابة تأسر الألباب؛ حيث تزدان البلوزة بنقاط "البولكا دوتس" ذات الطابع الكلاسيكي الأنيق. كما تخطف البلوزة الحريرية الأنظار من خلال الكرانيش والطيات أو الحليات كالفيونكة أو العُقدة. وأشارت كايزر إلى أن البلوزة الحريرية تتمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة مناسبة للعمل من خلال تنسيقها مع تنورة القلم الرصاص "Pencil Skirt"، كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع سروال جينز.

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