اتفرج ..العثور علي حوت نافق في غابات الامازون

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 صباحاً - نشر موقع التواصل الاجتماعي الشهير يوتيوب مقطع فيديو ظهر فيه غابات الأمازون البرازيلية على ساحل جزيرة مارجوت بولاية بارا، حوت أحدب ميت، يصل طوله لـ 11 مترا وبعرض 6 أمتار.

وبحسب سبوتنك، شكلت وزارة الصحة والبيئة البرازيلية فريقًا من الباحثين لمعرفة كيف وصل الحوت الى هذه المنطقة، في الوقت الذي يعيش فيه عادة في المحيط.

ولم يتمكن العلماء حتى هذا الوقت من تحديد سبب الوفاة، كما وسيقومون بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة في الوقت الذي لاتوجد فيه أي علامات على جسد الحوت تؤكد تعرضه لإصابات خارجية.