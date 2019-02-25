كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 صباحاً -

عاجل ورسميا .. بيان مهم جدا وضروري من غادة والي صباح اليوم تحدد فيه موعد صرف العلاوت الخمس

عاجل ورسميا .. بيان مهم جدا وضروري من غادة والي صباح اليوم تحدد فيه موعد صرف العلاوت الخمس

عاجل ورسميا .. بيان مهم جدا وضروري من غادة والي صباح اليوم تحدد فيه موعد صرف العلاوت الخمس

عاجل ورسميا .. بيان مهم جدا وضروري من غادة والي صباح اليوم تحدد فيه موعد صرف العلاوت الخمس

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان مقتضب،، تعليقا على حكم الإدارية العليا، بخصوص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إنها تحترم أحكام القضاء، و”ننتظر صيغة الحكم لدراستها”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.