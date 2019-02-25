الليلة ..أهلى عبد الشافي يواجه الوصل فى البطولة العربية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 صباحاً - يسعى الأهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي لحجز بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس زايد للأندية الابطال “البطولة العربية” عندما يستضيف الوصل الإماراتي في الثامنة إلا ربع مساء اليوم بملعب “الجوهرة” بمدينة “جدة”.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين ناديا الوصل والاهلي بملعب “زعبيل” بمدينة “دبي” الإماراتية، إنتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

سجل هدفي الوصل عبد الله جاسم وكايو في الدقيقتين الاولى و88، فيما تكفل الثنائي نيكولاي ودجانيني بهدفي الأهلي في الدقيقتين 66، 72 من عمر المباراة

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة العربية، بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2/ 1، في مجموع لقائى الذهاب والإياب، فيما اجتاز الوصل عقبة الأهلي المصري في دور الـ16، بعد سيطرة التعادل على مواجهتي الذهاب والعودة.