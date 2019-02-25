كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 صباحاً -

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في كأس زايد

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري نظيره الهلال السعودي في إطار منافسات جولة الإياب للدور ربع النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد السكندري يدخل مباراته اليوم طامحًا في تعويض الهزيمة بثلاثية دون رد التي تلقاها في مباراة الذهاب على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

موعد مباراة الاتحاد والهلال بالبطولة العربية اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في كأس زايد

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في كأس زايد

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مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في كأس زايد

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في كأس زايد

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال بالبطولة العربية اليوم

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي عبر فضائية “أبوظبر الرياضية HD 2”.

يذكر، أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن إسناد المباراة للحكم الجزائري مصطفى غربال.