كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 صباحاً -

مشاهدة مباراة الداخلية وبتروجيت في الدوري

هي مواجهة متكافئة جدا تلك التي تجمع بين فريقي الداخلية وبتروجيت في إطار منافسات الأسبوع الـ24 في الدوري المصري الممتازعلى إستاد كلية الشرطة، فالفريقان متساويان ومتشابهان في كل شئ تقريبا، فالداخلية يحتل المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، وبنفس الرصيد يتأخر بتروجيت مركزا بالرغم من التساوي في فارق الأهداف – 7 إلا أن الداخلية سجل 27 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا في حين أحرز بتروجيت 21 هدفا، ودخل مرماه 28 هدفا.

وكلا الفريقين جمع نقاطه من 4 انتصارات، و10 تعادلات، و9 خسائر. فالداخلية انتصر على فرق حرس الحدود، والإتحاد السكندري، ومصر للمقاصة، وطلائع الجيش، وكان فوز الداخلية على الجيش بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ12 هو الأخير للداخلية، ومن بعدها ابتعد الداخلية تماما عن سكة الإنتصارات، ودخل في دوامة من التعادلات، والهزائم، ولم يستطع الإفلات منها طوال 12 مباراة متتالية حيث تعادل 7 مرات مع فرق سموحة، والمصري البورسعيدي، ووادي دجلة، والأهلي، والإسماعيلي، والإنتاج الحربي، والجونة بينما الهزائم، فكانت 5 أمام فرق المقاولون العرب، والزمالك، وحرس الحدود، وبيراميدز، والأهلي.

مشاهدة مباراة الداخلية وبتروجيت في الدوري

مشاهدة مباراة الداخلية وبتروجيت في الدوري

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مشاهدة مباراة الداخلية وبتروجيت في الدوري

مشاهدة مباراة الداخلية وبتروجيت في الدوري

أما انتصارات بتروجيت، فكانت على وادي دجلة بهدفين نظيفين في الأسبوع الرابع، وكان المدير الفني وقتها هو طارق يحيى، والثاني على سموحة بهدف دون رد في الأسبوع الـ16، وكانت القيادة الفنية لمؤمن سليمان، والثالث على وادي دجلة بهدف دون مقابل في الأسبوع الـ21، وكان هو اللقاء الأول للبترولي بقيادة محمد عودة المدير الفني الثالث، وهو الفوز الذي جاء بعد 5 خسائر متتالية أمام الأهلي والمقاولون والزمالك والإسماعيلي والمصري كما تمكن من تحقيق الانتصار الرابع لبتروجيت، والثاني له على الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في مواجهته الأخيرة في الأسبوع الـ23.

إذن استطاع محمد عودة أن يقود البترولي، ويحصد 7 نقاط من 3 مباريات غادر بها المركز الأخير، وابتعد عن إنبي صاحب المركز الـ16 بنقطة واحد.

إذن لقاء يجمع بين فريقين بهذا التشابه والتساوي يجعلها صعبة على الطرفين، والفوز لن يفصل، ويفض الأشتباك بينهما فقط، ولكن سيجعل الفائز يخطو خطوة هامة تبعده عن طريق المظاليم، وتزيد من فرص بقاءه نسبيا في دوري الأضواء والشهرة لأنه سيتساوى في النقاط مع سموحة صاحب المركز الـ12 أما الخاسر فستزداد وضعيته تعقيدا في الجدول.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب في الأسبوع السابع.