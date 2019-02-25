اتفقا على القدوم إلى دبي لسرقة فلل الأثرياء

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 صباحاً - كشفت النيابة العامة في دبي أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن تورط أوروبيين بجريمة سرقة مجوهرات واكسسوارات ثمينة وأموال من فيلا موظف عربي في جزيرة النخلة، بعد حضورهما إلى الدولة لتنفيذ جرائم سرقة مشابهة بعد التأكد من خلو الفلل المستهدفة من قاطنيها.

واعترف المتهم الأول البالغ من العمر 28 عاماً بتحقيقات النيابة العامة أنه التقى بالمتهم الثاني في موطنهما، قبل دخولهما إلى الدولة، وهناك خططا واتفقا للحضور إلى دبي للقيام بعمليات السرقة من الشقق السكنية وفلل الأثرياء، وبالفعل حضرا لتنفيذ مخططهما الإجرامي في السرقة من الشقق السكنية، واستأجرا شقة سكنية في بناية بجزيرة النخلة، لغرض استخدامها في عمليات رصد ومراقبة مرتادي الشقق السكنية والفلل المراد سرقتها بنفس البناية.

وجرى القبض على المتهمين، بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة دبي حول واقعة سرقة مجوهرات واكسسوارات ثمينة ومبالغ نقدية من فيلا موظف عربي في جزيرة النخلة تجاوزت قيمتها الإجمالية 350 ألف درهم.

وأفاد المجني عليه النيابة العامة بأنه تفاجأ لدى عودته إلى الدولة بعد سفره مع أفراد أسرته باختفاء ساعة اليد الخاصة به، وبالتدقيق في بقية أغراضه اكتشف اختفاء أغراض أخرى تضم ساعات لعلامات تجارية باهظة الثمن، وسبيكة وسلاسل ذهبية، وقطع مجوهرات أخرى متنوعة، ومبالغ مالية بعملة الدولار والدرهم والدينار الأردني ودفتر شيكات باسمه، مشيراً إلى أن قيمة المسروقات تصل إلى 350 ألف درهم.

وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات من قبل قسم الجرائم الواقعة على الأموال في إدارة البحث الجنائي، تم إلقاء القبض على المتهمين وأقرا بمسؤوليتهما عن الجريمة، ومجيئهما إلى الدولة من أجل تنفيذ جرائم سرقة في الفلل بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من أصحابها.