كاز كروسلي تتألّق بفستان مخملي باللون الأرجواني

انفصلت الممثلة كاز كروسلي عن حبيبها جوش دينزل في الشهر الماضي بعد 6 أشهر من ارتباطهما، ويبدو أنها استطاعت تخطّي هذا الانفصال وتركته وراءها، عندما خرجت بابتسامة كبيرة اعتلت وجهها السبت لقضاء ليلة ممتعة مع الأصدقاء في لندن.

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 25 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت فستانا مخمليا باللون الأرجواني الذي أبرز شخصيتها المثيرة وجسدها الرشيق وخرجت للقاء أصدقائها في العاصمة البريطانية، وتميّز الفستان ببعض الشرائط من الدانتيل المنحنية وخط العنق المفتوح أسفل الصدر.

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وأكملت كروسلي إطلالتها بزوْج من الصنادل السوداء ذات كعب عالٍ، بينما ظهرت ببشرة سمراء لامعة وأمسكت في يدها حقيبة سوداء صغيرة، كما صففت الممثلة الشهيرة شعرها في موجات متعرجة أنيقة، وبدا أنها على استعداد للرقص طوال الليل إذ انضمت إليها صديقتها "نوش كوب" التي ظهرت ببنطلون برتقالي وتوب أسود.

يأتي ظهور كازي بعد أن اعترفت بأنها لا تزال تحبّ صديقها السابق جوش البالغ من العمر 27 عاما، إذ كشفت عن انفصالهما في البرنامج الإذاعي "Capital Breakfast"، وفي حديث مع مضيفي البرنامج رومان كيمب وفيك هوب، كشف نجمة مسلسل "جزيرة الحب" عن أنها وجوش أصبحا "أشخاصا مختلفين" في نهاية علاقتهما، لكنها أصرّت على أنها "لا تستبعد أبدا" إعادة علاقتهما مرة أخرى.

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وقالت في البرنامج الإذاعي: "عندما التقينا بعضنا البعض في مسلسل "جزيرة الحب" كان كل شيء مثاليا للغاية"، وأضافت "كنا في هذه الجنة ولم يكن هناك شيء آخر يمكن أن يتدخل وعندما خرجنا إلى العالم الحقيقي كنا مختلفين عن الأشخاص الذين اعتدنا أن نراهم".

وتصرّ كازا على أن حبها لا يزال موجودا حيث قالت "أنا بالتأكيد أحببته وما زلت أحبه.. لا يزال هناك الكثير من الحب الذي نكنه لبعضنا البعض"، وأشارت إلى أن "كل شيء تغيّر.. أصبحنا أشخاصا مختلفين تمامًا.. لقد تغيّر كل شيء الآن".

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